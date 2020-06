The Elder Scrolls Online ist jetzt für Stadia verfügbar

in

Kürzlich wurde verkündet, dass das MMO The Elder Scrolls Online für den Streaming-Dienst Stadia verfügbar ist.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass EA fünf Spiele für Google Stadia angekündigt hat. Nun wurde der Bibliothek mit The Elder Scrolls Online ein weiterer Titel hinzugefügt.

Offiziell heißt es dazu: “The Elder Scrolls Online ist ab sofort im Store verfügbar und für Besitzer von Stadia Pro kostenlos spielbar. Das Angebot gilt für einen Monat und Spieler, die es innerhalb der 30 Tage in Anspruch nehmen, behalten den Titel, solange sie Stadia Pro-Abonnenten sind. Fans von Destiny 2 können sich zudem auf die Beyond Light Erweiterung freuen. Neben den Spielen gibt es außerdem noch gute Nachrichten für alle, die bislang nicht mit Controller und Chromecast am TV spielen, denn die Premieres Edition von Stadia ist ab sofort zu einem günstigeren Preis erhältlich.”

TESO auf Stadia enthält nicht nur das Grundspiel, sondern auch die Erweiterung Morrowind. Abgesehen davon unterstützt der Titel Cross-Progression und Cross-Play mit PC und MAC.

Auf diese Weise können Spieler nicht nur ihre Charaktere behalten, sondern auch weiterhin mit ihren Freunden zusammenspielen.

Stadia Pro-Abonnenten über diesen Link sofort loslegen, ohne Download oder Installation. Wer noch kein Stadia Pro-Abonnent ist, kann den gratis Probemonat nutzen, um direkt loszulegen.

Das denken wir:

Langsam aber sicher wächst die Spieleauswahl bei Stadia. Leider dauert es häufig noch relativ lange, bis Spiele verfügbar gemacht werden. Hoffen wir, dass das in Zukunft schneller geht.