The Falconeer: Seht euch hier den neuen Story-Trailer an

Publisher Wired Productions hat einen neuen Trailer zum kommenden Luftkampf-Fantasy-RPG The Falconeer veröffentlicht.

Bis zum Release des Indie-RPGs The Falconeer müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber dafür wurde nun ein neuer Trailer veröffentlicht, der mehr über die Story des Spiels verrät.

Offiziell heißt es dazu: “Das Video enthüllt die Seachantress (mit der Stimme von Tegen Hitchens), eine Schamanin, die den Spieler durch die immersive Ursee-Welt führt und einige ihrer Geheimnisse verrät. Außerdem gibt es neue Eindrücke von den Third-Person-Dogfights mit ihren verheerenden Distanzwaffen, von den Siedlungen der Fraktionen im Spiel und von der nautischen Open-World-Landschaft, welche die Spieler im Laufe des Abenteuers durchqueren.”

“Der neue Trailer zu The Falconeer zeigt kurze Gameplay-Szenen aus dem ersten Kapitel des Spiels. Dort treten die Spieler gegen Piraten an, welche mit ihren Schiffen die See und den Himmel bereisen. Außerdem ermöglicht das Video einen detaillierteren Blick auf den Schlund, ein unnatürlicher Wasser-Canyon, der die Spielwelt der Länge nach durchzieht. Auch die drei kriegstreiberischen, rivalisierenden Fraktionssiedlungen, die sich nach dem Geheimnis unter den unergründlichen Tiefen der Ursee sehnen, werden näher beleuchtet.”

Mit der Veröffentlichung des neuen Trailers wurde auch verkündet, dass wir uns in den nächsten Monaten auf zusätzliche Inhalte und Updates zur Entwicklung von The Falconeer freuen können.

Hier das Video:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Hier erwarten uns interessante Spielideen und eine fantasievolle Spielwelt. Wer auf Luftkämpfe steht, der sollte diesen Titel im Auge behalten.