The Last of Us 2: Im Launch-Trailer sinnt Ellie nach Rache

Sony und Naughty Dog haben den Launch-Trailer zum kommenden Action-Adventure The Last of Us 2 veröffentlicht.

Der Release des Spiels The Last of Us 2 lässt nicht mehr lange auf sich warten und darum wurde nun auch der Launch-Trailer veröffentlicht, der uns schon mal auf den Start einstimmt.

Der Trailer dauert zwar nur 50 Sekunden, vermittelt aber gut die Anspannung und die düstere Stimmung, die uns im Spiel erwartet. Während wir größtenteils Szenen zu sehen bekommen, die bereits in früheren Videos gezeigt wurden, hören wir, wie Ellie nach Rache sinnt.

Zum Trailer heißt es: “Während Ellie nach einem traumatischen Ereignis Rache nimmt, muss sie sich den verheerenden physischen und emotionalen Auswirkungen ihrer Handlungen stellen.”

Hier der Launch-Trailer:

The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni exklusiv für die PS4.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Dieses Spiel sollte sich niemand entgehen lassen. Hier erwartet uns ein intensives Adventure das seinesgleichen sucht.