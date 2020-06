The Last of Us, Spider-Man, Days Gone und Death Stranding gibt es jetzt zum Sparpreis

Im Rahmen der Days of Play 2020 von Sony gibt es Spiele wie The Last of Us und Marvel’s Spider-Man zum absoluten Sparpreis.

Wer in diesen Tagen auf der Suche nach guten und günstigen Spielen für seine PS4 ist, der hat Grund zur Freude, denn am 25. Mai hat Sony die Days of Play 2020 gestartet. Hier erwarten uns Rabatte auf PS4-Spiele und -Zubehör, PS VR-Pakete und Schnäppchen auf PlayStation Plus und PlayStation Now.

Im Rahmen dieser Aktion dürft ihr euch über einige Hits für die PlayStation 4 zu einem sehr günstigen Preis freuen. Unter anderem sind The Last of Us und Marvel’s Spider-Man im Angebot.

Nachfolgend findet ihr alle Aktionsangebote.

The Last of Us Remastered

In The Last of Us Remastered, dem Survival-Hit von Naughty Dog, reist ihr durch ein fast ausgestorbenes Amerika und versucht, eure Menschlichkeit wieder zu finden.

Marvel’s Spider-Man

In diesem Actionspiel von Insomniac Games erlebt ihr durch die Augen eines erfahreneren Peter Parkers ein neues Kapitel in Marvel’s Spider-Man-Universum.

Days Gone

Days Gone schickt euch in die ausgedehnten wilden Landstriche der USA wo ihr euch sogenannten Freakern und feindlichen menschliche Fraktionen stellen müsst, um den Alptraum einer völlig zerstörten Welt zu überleben.

Death Stranding

Im aktuellsten Werk von Hideo Kojima reist ihr durch verwüstete Einöden, die von übernatürlichen Kreaturen heimgesucht werden, um die Menschheit zu retten.

Die Aktion läuft noch bis zum 8. Juni 2020.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Übrigens: Aktuell werden 12 Monate PS Plus für 41,99 Euro angeboten. Alle Infos dazu findet ihr hier.

Und noch mehr News zum Thema “PlayStation Plus” haben wir über diesen Link für euch.

Das denken wir:

Das sind wirklich tolle Angebote. Actionfans kommen hier voll auf ihre Kosten. Wer einen der Titel bisher verpasst hat, der kann jetzt bedenkenlos zuschlagen.