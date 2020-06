The Witcher 3 ist jetzt kostenlos auf GOG – wenn man das Spiel bereits besitzt

GOG bietet The Witcher 3 aktuell kostenlos an, wenn man das beliebte Rollenspiel bereits auf einer anderen Plattform besitzt.

Heute habe ich mal wieder eine interessante Meldung für euch, wenn ihr auf The Witcher steht. Genauer gesagt, wenn ihr The Witcher 3 bereits besitzt. Wenn das der Fall ist, dann könnt ihr euch das Spiel nochmal kostenlos bei GOG holen.

Das heißt, wenn ihr beispielsweise das Spiel für die Xbox One besitzt und den Titel schon immer mal auf dem PC zocken wolltet, dann könnt ihr ihn euch jetzt kostenlos holen.

Und wenn ihr das Spiel beispielsweise auf Steam besitzt, dann könnt ihr euch auf GOG die DRM-freie Version holen. Dafür müsst ihr nur den jeweiligen Account mit GOG Galaxy 2.0 verbinden.

Sobald die Integration mit Steam, Origin, PSN oder Xbox Live synchronisiert ist, könnt ihr über diesen Link eine GOG-Kopie des Spiels anfordern.

So könnt ihr entweder das Basisspiel oder die Game of the Year Edition erhalten, je nachdem, was ihr bereits auf der entsprechenden Plattform besitzt. Aber ihr solltet euch beeilen, denn das Angebot endet in wenigen Tagen.

Im Spiel übernehmt die Rolle des professionellen Monsterjägers und Hexers Geralt von Riva, dessen Aufgabe es ist, in einer offenen Welt voller Handelsstädte, gefährlicher Gebirgspässe und vergessener Höhlen das Kind der Prophezeiung zu finden.

Das denken wir:

The Witcher 3 ein zweites Mal kostenlos? Man kann nie genug Witcher im Leben haben.