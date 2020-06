Torchlight 3: Der Early Access ist ab sofort für PC verfügbar

in

Perfect World Entertainment und Echtra Games habe verkündet, dass Torchlight 3 ab sofort auf Steam in den Early Access für PC geht.

Mal wieder Lust auf ein Action-RPG? Dann werdet ihr euch sicherlich darüber freuen, dass sich Torchligh 3 nun endlich in der Early-Access-Phase befindet. Das heißt, dass ihr euch ab sofort ins nächste Torchlight-Abenteuer stürzen könnt.

“Torchlight 3 geht auf Steam in den Early Access und markiert damit die Rückkehr des Torchlight-Franchises, das ARPG-Fans kennen und lieben”, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Franchises.

“Das Feedback der Spieler ist für uns unglaublich wichtig und wir freuen uns darauf, weiter mit der Community zu arbeiten, während wir Torchlight 3 zum bisher besten Torchlight-Titel machen. Jetzt da Torchlight 3 in den Early Access geht, ist es an der Zeit, dass langjährige Torchlight-Fans und -Neulinge gleichermaßen ihren Verstand und ihre Tapferkeit an der Front unter Beweis stellen.”

Darum geht es: Die Ereignisse von Torchlight 2 liegen ein Jahrhundert zurück, und das Glutsteinimperium ist dem Untergang geweiht. In Torchlight 3 wird Novastraia erneut von einer Invasion bedroht und ihr müsst die Verteidigung übernehmen.

In Torchlight 3 könnt ihr ein Fort bauen

Eine Neuheit im Spiel: Ihr könnt ein eigenes Fort errichten. In Diesem Fort könnt ihr beispielsweise eure Ausrüstung aufwerten. Es gibt Denkmäler der Macht, Begleiterunterkünfte und mehr.

Abgesehen davon erwarten euch vier verschiedene Heldenklassen mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften:

Der Zwielichtmagier ist ein Zauberer, der die Mächte von Licht und Dunkelheit einsetzt, um verheerende Zaubersprüche zu wirken.

ist ein Zauberer, der die Mächte von Licht und Dunkelheit einsetzt, um verheerende Zaubersprüche zu wirken. Der Roboschmied ist ein mächtiger Roboter, der sich auf ein Arsenal an Waffen verlässt, um Hitze aufzubauen und explosive Angriffe zu entfesseln.

ist ein mächtiger Roboter, der sich auf ein Arsenal an Waffen verlässt, um Hitze aufzubauen und explosive Angriffe zu entfesseln. Der Schienenkämpfer ist ein Lokomotiv-artiges Kraftpaket, das mit einem gewaltigen Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn in die Schlacht zieht.

ist ein Lokomotiv-artiges Kraftpaket, das mit einem gewaltigen Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn in die Schlacht zieht. Der Scharfschütze kombiniert als mächtiger und agiler Fernkampfcharakter seine Fähigkeiten mit Fernkampfwaffen und magischen Schmuckstücken, um Feinde aus der Distanz zu bekämpfen.

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Auf Steam könnt ihr euch das Spiel für 24,99 Euro holen. Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite.

Das denken wir:

Wer auf Action-RPGs steht, der sollte Torchlight 3 auf jeden Fall eine Chance geben.