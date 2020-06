“Unhinged – Ausser Kontrolle”: Russell Crowe eskaliert im neuen Trailer

Im neuen Trailer zum kommenden Actionthriller “Unhinged – Ausser Kontrolle” zeigt sich Russell Crowe von seiner irren Seite.

“Er kann jedem passieren“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum neuen Trailer des Films “Unhinged – Ausser Kontrolle”. Gemeint ist Russell Crowe, der als wütender Autofahrer eskaliert und das Leben einer anderen Verkehrsteilnehmerin zur Hölle macht.

Offiziell heißt es zum Film: “Es ist ein ganz normaler Morgen für Rachel (Caren Pistorius): Sie ist wieder mal zu spät dran und steckt im täglichen Verkehrschaos auf dem Weg zur Schule mit ihrem Sohn Kyle (Gabriel Bateman) fest, als ihr auch noch die wichtigste Klientin kündigt und der Autofahrer (Russell Crowe) vor ihr hartnäckig die grüne Ampel ignoriert. Laut hupend zieht sie an ihm vorbei und ahnt nicht, dass sie so zur Zielscheibe der geballten Wut eines Mannes wird, der nichts mehr zu verlieren hat. Entschlossen heftet er sich an Rachels Fersen, um ihr eine Reihe von Lektionen zu erteilen, die sie so schnell nicht vergessen wird. Und nicht nur sie ist sein Ziel, sondern auch alle, die sie liebt. Gnadenlos und scheinbar unaufhaltsam schlägt der Fremde immer wieder zu…”

Hier der Trailer:

In den USA startet “Unhinged – Ausser Kontrolle” am 1. Juli in die wiedereröffnenden Kinos. Die deutschen Kinobesucher dürfen sich ab dem 30. Juli auf den Film freuen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Film geben, dann informieren wir euch darüber.

