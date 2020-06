V4: Nexon enthüllt neues Mobile Adventure

in

Nexon arbeitet gerade an einem brandneuen MMORPG namens V4, das für iOS- und Andriod-Geräte erscheint.

Nexon arbeitet schon seit einer ganzen Weile an dem kommenden Adventure V4, aber bisher gab es kaum Informationen dazu. Viel hat sich da noch nicht geändert, aber es gibt zumindest ein paar Neuigkeiten.

So ist mittlerweile bekannt, dass man sich ab dem 25. Juni für das Spiel vorregistrieren kann. Abgesehen davon wissen wir auch, dass das Spiel zum Start in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 in allen Regionen spielbar sein wird.

Es ist nicht bekannt, ob es eine Beta geben wird und das Spiel an sich haben wir auch noch nicht zu sehen bekommen. Dafür könnt ihr euch hier den ersten Teaser ansehen:

Hier die Features des Spiels:

Bahnbrechende Grafik – V4s atemberaubende offene Welt bietet bahnbrechende High-End-Grafiken, die mit Unreal Engine 4 implementiert wurden.

– V4s atemberaubende offene Welt bietet bahnbrechende High-End-Grafiken, die mit Unreal Engine 4 implementiert wurden. Beispielloses Cross-Play – Spieler können die Sechs-Charakterklassen-Struktur nutzen, um sich auf mobilen und PC-Plattformen zusammenzutun oder sich mit Herausforderern auf der ganzen Welt zu messen.

– Spieler können die Sechs-Charakterklassen-Struktur nutzen, um sich auf mobilen und PC-Plattformen zusammenzutun oder sich mit Herausforderern auf der ganzen Welt zu messen. Unendlicher Spaß – Das erfolgreiche Gameplay von V4 umfasst unbegrenzte Fortschritte, Teamwork und Zusammenarbeit in der Inter-Server-Region und kooperativer Wettbewerb zwischen Gilden ist ein regelmäßiges Ereignis.

– Das erfolgreiche Gameplay von V4 umfasst unbegrenzte Fortschritte, Teamwork und Zusammenarbeit in der Inter-Server-Region und kooperativer Wettbewerb zwischen Gilden ist ein regelmäßiges Ereignis. Epische Teams – Spieler können sich für jede Menge kooperativen Wettbewerb in Teams sowohl für Partyspiele als auch für das Co-Play zwischen Gilden von anderen Servern anmelden.

– Spieler können sich für jede Menge kooperativen Wettbewerb in Teams sowohl für Partyspiele als auch für das Co-Play zwischen Gilden von anderen Servern anmelden. Bosskämpfe – Mehr als einhundert Spieler gleichzeitig können epische Feldbosskämpfe an einem Ort erleben. Den Siegern werden seltene und antike Relikte verliehen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Wir sind schon auf die ersten Spielszenen gespannt. Bisher lässt sich leider noch nicht wirklich viel über den Titel sagen.

