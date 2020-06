Xbox Series X: Neues Gerücht zur Konsole spaltet die Fans

Ein neues Gerücht rund um das Dashboard der Xbox Series X scheint die Fangemeinde zu spalten.

Wenn ihr die vergangenen Tage nicht unter einem Stein verbracht habt, dann habt ihr sicherlich mitbekommen, dass Sony endlich die PlayStation 5 und die ersten Spiele für die Next-Gen-Konsole vorgestellt hat. Was die Xbox Series X betrifft, war es in den letzten Tagen relativ ruhig. Aber jetzt gibt es ein neues Gerücht zur Konsole, über das die Fangemeinde diskutiert.

So soll die Xbox Series X anscheinend kein neues Dashboard bekommen, sondern das er Xbox One. Es werden zwar neue Funktionen hinzugefügt, aber die Benutzeroberfläche und das Design werden angeblich nicht verändert.

Das Dashboard der Xbox Series X ist mit dem der Xbox One identisch

Das Dashobard wird sich also nur technisch unterscheiden. Beispielsweise soll die Geschwindigkeit verbessert werden.

Gerüchte zum Thema machten schon eine Weile die Runde, aber die neueste Quelle dazu ist die bisher zuverlässigste – Tom Warren, leitender Redakteur bei The Verge.

“Ich kann bestätigen, dass das Xbox Series X-Dashboard mit dem der Xbox One identisch ist”, erklärte Warren auf Twitter. “Microsoft fügt einige zusätzliche Dinge für die Konsolen-Features hinzu, aber die Benutzeroberfläche und der Dash werden gleich sein. Geschwindigkeit und Leistung werden ebenfalls verbessert.”

“In den kommenden Monaten wird es Verbesserungen geben, und es ist eine neue Store-App auf dem Weg. Die Dinge auf dem Dash haben sich schrittweise verbessert und das werden sie auch weiterhin.”

Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass Microsoft Kontinuität in der “Xbox-Konsolenfamilie” gewährleisten möchte. Einige Fans finden diese Entscheidung aber nicht so gut. Hier einige Twitter-Stimmen:

Lol. What a joke.

Glad I ain’t getting one. — VideoTech_ (@VideoTech_) June 13, 2020

I thought that’s been known for a while, disappointing if you ask me… That dashboard is terrible and it’s only getting worse each iteration, at the SSD will make the loading of system apps a lot quicker. — Sebastian (@Sebianoti) June 13, 2020

I thought that’s been known for a while, disappointing if you ask me… That dashboard is terrible and it’s only getting worse each iteration, at the SSD will make the loading of system apps a lot quicker. — Sebastian (@Sebianoti) June 13, 2020

Thats very disappointing even if u think the dash board is good. This is supposed to be next gen! And it’s supposed to be different. This XSX is just the same thing as last gen. But just stronger. Rip. I was thinking of getting the XSX but now I’m not sure — clampgoat5 (@LR_214) June 13, 2020

That’s a shame, feel like Microsoft need to do their best to differentiate the Series X for the One — Blue (@TheBlueSensei) June 13, 2020

One of my favourite parts of getting a new console is using that new UI. — Rowan Copeland (@rwncop) June 13, 2020

Was haltet ihr davon? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite der Xbox Series X.

Noch mehr News, Infos und Videos zur kommenden Microsoft-Konsole haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind gespannt, wie gut die Xbox Series X wirklich bei den Fans ankommt. In wenigen Monaten wissen wir es.