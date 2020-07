3 neue Spiele für PS5 angekündigt

Kürzlich wurden von Nacon drei neue Videospiele für die Next-Gen-Konsole PS5 vorgestellt.

Im Rahmen der Nacon Connect, der ersten digitalen Konferenz des Unternehmens, wurden einige neue Projekte, die von internen und Partnerstudios entwickelt werden, enthüllt – darunter auch drei Spiele für die PlayStation 5.

Eines dieser Spiele ist der neueste Titel von Spiders, dem Studio, das für Greedfall verantwortlich ist, das letztes Jahr veröffentlicht wurde. Nachfolgend findet ihr alle Spiele die für die PS5 vorgestellt wurden.

Steelrising

“Jehanne Rousseau und ihr Team versetzen die Spieler ins Herz eines alternativen Paris während der französischen Revolution, in dem eine Roboterarmee von König Louis XVI das französische Volk terrorisiert und unterdrückt. Aegis, die Hauptfigur, kämpft gegen diese Terrorherrschaft und versucht, den Lauf der Geschichte zu verändern.”

Vampire: The Masquerade – Swansong

“Was, wenn es tatsächlich Vampire gäbe? Was, wenn diese blutdürstigen Jäger versteckt unter uns leben würden und akribisch und geschickt alte Verabredungen umzusetzen versuchten? Und was, wenn du zu einem der ihren geworden wärst?

In Vampire: The Masquerade, spielst du als eines dieser verführerischen Monster in einer komplexen Welt, in der die Grenzen zwischen Realität und Übersinnlichem nie klar sind.”

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

“Die Kämpfe in diesem action-orientierten Titel fokussieren sich auf die Werwolf-Form der Hauptfigur: Die Spieler stellen sich in dieser Gestalt zornentbrannt dem Bösen in Form des Ölkonzerns Endron entgegen.”

