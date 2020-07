Amazon verschiebt New World – schon wieder

Amazon hat das kommende MMORPG New World ein weiteres Mal verschoben. Das Spiel soll nun erst 2021 an den Start gehen.

Erst im April dieses Jahres wurde der Release des MMOs New World auf den 25. August verschoben. Nun folgte eine weitere Verschiebung. Der Titel soll jetzt im Frühling 2021 veröffentlicht werden.

Der Grund: Der Alpha-Test hat ergeben, dass es noch zu wenige Mid- und Endgame-Inhalte gibt und das möchte man in den kommenden Monaten ändern. Hier die offizielle Erklärung:

“In Vorbereitung auf den geplanten Erscheinungstermin am 25. August haben wir unsere Feature-Liste genau durchgearbeitet, Feedback von den Alpha-Testern eingeholt und uns angesehen, was ihnen am aktuellen Spiel gefallen hat (und was nicht). Wir sind den Spielern unserer Alpha für ihre Unterstützung und ihre Vorschläge unglaublich dankbar. Das gilt für jene, die tausende Stunden in New World verbracht haben ebenso wie für jene, die erst vor Kurzem oder nur kurz in die Alpha reingeschaut haben – jedes Feedback ist für uns wertvoll.

Ich bin stolz auf die harte Arbeit, die das Team geleistet hat, um das Spiel mit den ursprünglich zur Veröffentlichung geplanten Inhalten startbereit zu machen. Wir haben aber auch eine Liste an Features, an denen wir arbeiten wollten, nachdem das Spiel live gegangen ist. Diese Entwicklung am laufenden Spiel gehört zum Betrieb eines MMOs dazu. Bei der Analyse des in den letzten Monaten von unseren Alpha-Testern erhaltenen Feedbacks wurde uns klar, dass die Spieler das Spiel mögen und gerne noch mehr davon hätten. Insbesondere wollen wir sicherstellen, dass gerade die engagiertesten Spieler jede Menge Mid- und Endgame-Inhalte bei ihren Abenteuern in Aeternum erleben können. Wir wollen, dass unsere Spieler vollkommen in das Spiel eintauchen können und wissen, dass unser Studio für Qualität und verlässlich lang anhaltenden Spielspaß steht. Und das bedeutet, dass wir uns vor der Veröffentlichung noch mehr Zeit nehmen müssen, damit das Spiel genau so wird, wie wir es uns vorstellen.

Deshalb verschieben wir die Veröffentlichung – und damit auch den geschlossenen Beta-Test – auf Frühling 2021. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und wollen das Spiel so schnell wie möglich in der bestmöglichen Qualität veröffentlichen – mit einigen Extras, die die Spielerfahrung noch besser machen werden.”

Im Spiel landet ihr auf der Insel Aeternum. Dort müsst ihr unter anderem die brutalen Legionen der Verderbten bekämpfen und euch gegen andere Spieler durchsetzen. Um zu überleben, könnt ihr euch entweder alleine auf die Reise begeben oder euch mit anderen Spielern zusammenschließen.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Spiel geben, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zu New World haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schade. Amazon scheint ziemlich Probleme mit dem Spiel zu haben. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwickler das Spiel so bald wie möglich in die Spur bekommen.