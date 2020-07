Ancestors erscheint im August auf Steam

Das Studio Panache Digital Games hat offiziell verkündet, dass das Spiel Ancestors: The Humankind Odyssey im August auf Steam erscheint.

Falls ihr darauf wartet, dass das Adventure Ancestors: The Humankind Odyssey endlich auf Steam verfügbar ist, habe ich eine gute Nachricht für euch: Das Spiel erscheint am 27. August auf der Valve-Plattform.

In diesem Titel erlebt ihr die menschlichen Evolution in spielerischer Form. Offiziell heißt es dazu: “Begeben Sie sich auf die unglaublichste Odyssee, die die Menschheit je erlebte: die menschliche Evolution. Wir beginnen im Kapitel „Before Us“, das vor zehn Millionen Jahren in Afrika begann und vor zwei Millionen Jahren endete. Diese Zeitperiode nennt man das Neogen. Erforschen Sie eine wunderschöne und gnadenlose Welt, erst schwingend von Ast zu Ast des Dschungels, später pirschen Sie sich in den goldenen Savannen an Ihre Beute an. Entscheiden Sie sich, was Ihr Clan erlernen und verfeinern soll, um es kommenden Generationen weiterzugeben, seien es Werkzeuge oder Taktiken, um gefährliche Tiere zu besiegen. Wie im echten Leben auch müssen Sie essen, trinken und schlafen, um am Leben zu bleiben und genug Energie zu haben, um sich allen Gefahren zu stellen, die auf Sie warten.”

Ihr durchlebt ihr die physische und intellektuelle Evolution der ersten Hominiden, während sie ihre Umgebung erforschen, lernen und überleben. Eure Entscheidungen schreiben die Geschichte eures Clans und bestimmen, ob er es an die Spitze der Nahrungskette schafft – oder untergeht.

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein ganz besonderes Adventure und ein sehr interessantes Spielprinzip, das sich deutlich von der Masse unterscheidet.