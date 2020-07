Arbeitet Kojima wirklich an Death Stranding 2?

Einige Fans denken, dass Hideo Kojima gerade an einer Fortsetzung von Death Stranding arbeitet.

Kann es sein, dass Kojima Productions an Death Stranding 2 arbeitet? Einige Fans vermuten es. Der Grund: ein neuer Tweet von Studiochef Hideo Kojima.

Er veröffentlichte kürzlich einen Tweet, in dem er erklärt, wie es abläuft, wenn Kojima Productions ein neues Spiel entwickelt. Der Entwickler schreibt: “Hier ist meine Art, einen neuen Titel mit Yoji zu entwerfen. Zuerst besprechen wir das Setting für jeden Charakter, den Hintergrund, die Welt, die Farbe, die Eigenschaften, die Rollen, die Bilder, Ideen und das Schlüsselwort, die per E-Mail hin und her gehen. WFH & 20 Minuten direkte Diskussion. Meistens SMS über das iPhone.”

An diesen Tweet ist ein Bild angehängt, das ein Plastikbaby (BB aus Death Stranding) und einer Skizze eines grob gezeichneten Sternenzerstörers aus “Star Wars” auf dem Schreibtisch zeigt.

Hier der Tweet mit dem Bild:

Here’s my way of designing new title w/Yoji. 1st we discuss the setting for each character, the background, the world, the color, the characteristics, the roles, the images, ideas and keyword going back&forth via E-mail. WFH & 20 mins direct discussion. Mostly texting via iPhone. pic.twitter.com/XCYpFwsQ6U