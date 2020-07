Arkheim – Realms at War: Early Access jetzt auf Deutsch verfügbar

Das Studio Travian Games hat kürzlich den Start des ersten deutschen Servers von Arkheim – Realms at War angekündigt.

Kürzlich startete das Fantasy-MMO-Strategiespiel Arkheim – Realms at War in die Early-Access-Phase. Mit anderen Worten: Ihr könnt das Spiel jetzt spielen – und zwar über diesen Link. Oder ihr holt euch einfach die App für iOS- oder Android-Geräte.

Der Titel kombiniert Aufbaustrategie mit taktische Echtzeitschlachten und teambasierter Mehrspieler-Action. “Wir wollten ein Spiel erschaffen, das gleichwohl kompetitiv ist und trotzdem von Spielern mit weniger Zeit gespielt werden kann”, so Holger Miller, Game Director und Mitgründer von Travian Games.

“Eine weitere einzigartige Ergänzung zum Genre ist, dass Spieler weder ihr Dorf noch ihren Einzelspieler-Fortschritt verlieren können. Das Dorf ist das wirtschaftliche Rückgrat und kann nicht angegriffen werden.”

Frederik Hammes, COO und Managing Director von Travian Games, zum Spiel: “Wir haben Arkheim –Realms at War mit der Absicht entwickelt, den Spaß und die Spannung von Spielen wie Travian: Legends einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Dafür haben wir alle neuesten Innovationen aus dem Genre in das Spiel aufgenommen. Gleichzeitig wollten wir die Spieler aber auch ins Chaos groß angelegter taktischer Schlachten in Echtzeit stürzen.Man wird kein anderes Strategiespiel wie Arkheim –Realms at War finden, in dem Tausende von Spielern miteinander interagieren und ihre Handlungen in Echtzeit auf einer einzigen Karte nachverfolgen können –und das komplett plattformübergreifend.“

Hier ein paar Bilder aus dem Spiel:

Einen Release-Termin für das fertige Spiel gibt es bisher übrigens noch nicht.

Das denken wir:

Wer auf Strategiespiele steht und dem Fantasy-Setting nicht abgeneigt ist, der sollte das Spiel ausprobieren. Hier erwarten euch interessante Gameplay-Ideen.