Assassin’s Creed Valhalla: Hier sind die ersten richtigen Spielszenen

Ubisoft hat im Rahmen des Events “Ubisoft Forward” die ersten richtigen Spielszenen aus Assassin’s Creed Valhalla veröffentlicht.

Nachdem vor wenigen Tagen erste Spielszenen aus Assassin’s Creed Valhalla geleakt wurden, hat Ubisoft nun endlich offizielle Spielszenen veröffentlicht. Diese findet ihr weiter unten auf der Seite.

Im ersten Video bekommen wir einen Überblick darüber, was uns im Spiel erwartet und im zweiten Video dürft ihr euch über einen Gameplay-Walkthrough freuen, der 30 Minuten dauert.

Ubisoft hat sich für Valhalla wieder einige coole Neuerungen einfallen lassen. Beispielsweise gibt es große Schlachtzüge, bei denen man mit anderen Wikingern zusammenarbeiten muss.

Kämpfe wie ein Wikinger

Auch das Kampfsystem wurde mehr oder weniger runderneuert. So hat man nun die Möglichkeit, alle Waffenarten zu kombinieren. Beispielsweise ist es so möglich, mit zwei Schilden zu kämpfen.

Unter anderem wurde auch eine Wikinger-Harpune gezeigt, die etwas an Scorpion aus Mortal Kombat erinnert. Aber keine Sorge: Es gibt auch Stealth-Elemente. So ist wie in früheren Teilen möglich, sich in Menschengruppen zu verstecken, um sich so unbemerkt an Ziele heranschleichen zu können.

Abgesehen davon wird das eigene Wikingerdorf eine große Rolle spielen. Unsere Aufgabe als Wikingerhäuptling ist es, das Dorf aufzubauen und mit Ressourcen zu versorgen. Dadurch wächst die Zahl der Siedler und wir haben Zugriff auf bessere Werkzeuge.

Übrigens wurde offiziell angekündigt, dass das Spiel am 17. November für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Und was sagt ihr? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Zum Spiel heißt es: “Werde zu Eivor: Aufgewachsen unter Wikingern, erzogen, um furchtlos auf kriegerische Raubzüge zu gehen. Du führst deinen Clan aus dem eisigen Ödland Norwegens in eine neue Heimat auf dem fruchtbaren Boden Englands im neunten Jahrhundert. Gründe deine Siedlung und erobere dieses feindselige Land mit allen Mitteln, um dir deinen Platz in Walhall zu verdienen.”

Sollte es weitere Neuigkeiten zu Valhalla geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal richtig gut aus. Vor allem das Kampfsystem verspricht viel Abwechslung. Wir freuen uns schon sehr auf den Release.