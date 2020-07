Banjo-Kazooie trifft in diesem kostenlosen Spiel auf The Legend of Zelda

Der Modder Mark Kurko hat ein neues kostenloses Fan-Spiel veröffentlicht, das Banjo-Kazooie in die Welt von The Legend of Zelda: Ocarina of Time verfrachtet.

Ihr könnt euch jetzt das Fan-Spiel The Legend of Banjo-Kazooie: The Jiggies of Time herunterladen. In diesem Spiel erwarten euch unter anderem neun Welten, 100 Jiggies, 900 Noten und viele Easter Eggs.

Aber erwartet kein zu umfangreiches Spiel. Insgesamt bietet The Legend of Banjo-Kazooie: The Jiggies of Time rund 30 Minuten Spielzeit. Was euch im Spiel erwartet, seht ihr nachfolgenden Video. Der Modder hat nämlich ein komplettes Playthrough-Video veröffentlicht.

Den Download findet ihr in der Beschreibung des YouTube-Videos.

Banjo-Kazooie ist ein Jump and Run, das vom britischen Entwicklerstudio Rare entwickelt und im Frühjahr 1998 von Nintendo für das Nintendo 64 veröffentlicht wurde. Der Spieler schlüpft in die Rolle des anthropomorphen Bären Banjo, der seine kleine Schwester Tooty aus den Fängen einer Hexe befreien muss. Begleitet wird er dabei von Kazooie, einer roten Vogeldame, die sich in Banjos Rucksack befindet.

Das denken wir:

Das ist mal ein richtig cooles Croosover, über das sich vor allem Fans von Nintendo sehr freuen werden.

