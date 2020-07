Black Desert: Die Klasse Hashashin ist ab sofort für PS4 und Xbox One verfügbar

Kürzlich wurde im MMO Black Desert die Klasse Hashashin für PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass für die für Xbox One- und PS4-Version des Spiels Black Desert zeitexklusiv eine neue Klasse namens Hashashin erscheinen würde. Nun ist die Klasse verfügbar.

Der Hashashin kann dank des valencianischen Gottes Aal Sandstürme manipulieren. So ist er beispielsweise dazu in der Lage, seine Erinnerungen an einen bestimmten Ort zu nutzen, um sich per Sandsturm dorthin zu teleportieren.

Darüber hinaus ist es ihm möglich, Sandstürme zu erschaffen, um Feinde von oben anzugreifen. Offiziell heißt es zur Klasse: “Als Wüstenbewohner kann sich der Hashashin in Wüstengebieten etwas schneller fortbewegen als andere Klassen und verfügt auch über eine höhere Resistenz gegenüber Wüstenkrankheiten. Seine Hauptwaffe im Nahkampf ist der Shamshir-Säbel, für seine Hauptattacke Herabsteigender Bote springt er in die Luft, schlägt seinen Shamshir auf den Boden und verursacht eine Welle aus Sandstürmen.”

Hier könnt ihr euch den Launch-Trailer ansehen:

Und in diesem Trailer bekommt ihr Spielszenen zu sehen, die zeigen, was der Hashashin auf dem Kasten hat:

Übrigens: Die Klasse wird zu einem späteren Zeitpunkt auch in der PC-Version des MMOs spielbar sein.

