Black Desert: Neue Klasse Hashashin erscheint zeitexklusiv auf Xbox One und PS4

Pearl Abyss kündigte heute eine neue Klasse für die Konsolenversion von Black Desert Online an.

Wenn ihr das MMO Black Desert auf der Konsole spielt, dann interessiert es euch mit Sicherheit, dass für Xbox One- und PS4-Spieler zeitexklusiv eine neue Klasse erscheint. Bei der Klasse handelt es sich um den Hashashin.

Hier handelt es sich mittlerweile um die 19. Klasse des Rollenspiels auf Konsole und sie soll in Kürze erscheinen. Dazu heißt es: “Hashashin ist ein Krieger Aalhs, der durch die Kraft der ursprünglichen valencianischen Götter Sandstürme manipulieren kann. Beispielsweise ist es ihm möglich, die starke Erinnerung eines bestimmten, nicht zu weit entfernten Ortes in einen Sandsturm zu verwandeln, um sich dorthin zu teleportieren. Außerdem können erschaffene Stürme die Gegner jagen und von oben überraschen. Als Wüstenbewohner bewegt sich der Hashashin etwas schneller in diesem Terrain und hat im Gegensatz zu anderen Klassen eine geringfügig höhere Widerstandskraft gegen Wüstenkrankheiten. Er nutzt im Nahkampf sein Shamshir-Schwert als Hauptwaffe.”

Übrigens: Schon ab heute könnt ihr euren Hashashin-Charakter in Black Deserts Editor erstellen und anpassen. Wenn ihr das macht, erhaltet ihr zusätzliche Belohnungen, inklusive Ausrüstung der Mystik-Stufe sowie ein Set von Accessoires des Abgrunds.

Hier der Trailer zur neuen Klasse:

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die neue Klasse sieht interessant aus. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf die ersten Spielszenen warten.