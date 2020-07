Bomb Rush Cyberfunk: Spiritueller Nachfolger von Jet Set Radio angekündigt

in

Das Studio Team Reptile hat mit Bomb Rush Cyberfunk ein Spiel angekündigt, das von Segas Jet Set Radio-Serie inspiriert ist.

Na, würdet ihr euch über einen Nachfolger von Jet Set Radio freuen? Viele Fans wünschen sich auf jeden Fall einen neuen Teil. Bis auf ein abgelehntes Proof of Concept gab es aber in den letzten Jahren leider nichts neues diesbezüglich. Aber jetzt habe ich etwas für Fans des Graffiti-Skate-Spiels.

Und zwar wurde kürzlich das Spiel Bomb Rush Cyberfunk angekündigt. Hier handelt es sich um ein Spiel, das sehr an Jet Set Radio erinnert. Übrigens wurde Hideki Naganuma für den Soundtrack des Spiels verpflichtet. Naganuma war Komponist von Jet Set Radio und Jet Set Radio Future.

In Bomb Rush Cyberfunk dürft ihr die Spielwelt frei erkunden und wie in JSR könnt ihr sliden, springen und tricksen. Ziel ist es, den eignen Namen an verschiedenen Stellen die Wand zu sprühen.

Hier der erste Teaser zum Spiel:

Bisher wurde das Spiel nur für den PC angekündigt. Erscheinen soll der Titel irgendwann 2021.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein offizieller Nachfolger von Jet Set Radio wäre ziemlich cool, aber der Teaser zu Bomb Rush Cyberfunk macht auf jeden Fall Laune. Wir sind schon gespannt, was das fertige Spiel zu bieten hat.

Quelle: comicbook.com