Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Trailer stellt die Online-Modi vor

Bandai Namco Entertainment hat kürzlich einen neuen Trailer zu Captain Tsubasa: Rise of New Champions veröffentlicht, in dem wir die Online-Modi des Spiels zu sehen bekommen.

Lange müssen wir nicht mehr warten, dann dürfen wir uns in Captain Tsubasa: Rise of New Champions spannende Fußballmatches liefern. Es wird nicht nur einen Story-Modus geben, sondern natürlich können wir uns auch online mit anderen Spielern messen.

In einem neuen Trailer bekommen wir nun zu sehen, was das Spiel online zu bieten hat. So können wir beispielsweise im Story-Modus Episode “New Hero” einen eigenen Avatar erstellen, den man nach Beenden des Story-Modus, exportieren und dem eigenen Dreamteam hinzufügen kann.

Mit dem eigenen Team tritt man dann weltweit gegen andere Teams im Online-Modus “Division Matches” an. Je mehr Siege man erzielt, desto höher steigt man in der Rangliste auf.

