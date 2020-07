Carrion ist ein Horror-Spiel, in dem du für den Horror verantwortlich bist

Devolver und Phobia Game Studio haben verraten, dass das Reverse-Horror-Spiel Carrion noch im Juli erscheint.

Kürzlich wurde verkündet, dass das Horror-Spiel Carrion am 23. Juli für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Das Besondere an diesem Titel: In diesem Spiel ist der Spieler für den Horror verantwortlich.

Und zwar übernimmt man in Carrion die Rolle eines Wesens, das Menschen verschlingt. Offiziell heißt es dazu: “Carrion ist ein verdrehtes Horror-Spektakel, in dem du die Rolle eines Wesens unbekannter Herkunft übernimmst. Schleiche dich an deine Peiniger heran und verschlinge sie, um in der Einrichtung, in der sie dich gefangen halten, Angst und Schrecken zu verbreiten. Wachse und entwickle dich, während du dein Gefängnis Stück für Stück zerstörst und auf dem Weg zu deiner Rache immer tödlichere Fähigkeiten entwickelst.”

Das Ganze wird ziemlich blutig in einem coolen Retro-Look präsentiert. Hier seht ihr das Spiel in Aktion:

Übrigens: Über Steam könnt ihr euch schon jetzt eine Demo herunterladen.

Das denken wir:

Das Spielprinzip ist sehr interessant und der Retro-Look macht auch einen guten Eindruck. Hier erwartet uns ein sehr ungewöhnliches Spiel, das man zumindest ausprobieren sollte.