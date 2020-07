Crash Bandicoot: On the Run! offiziell angekündigt

in

King hat das Spiel Crash Bandicoot: On the Run! mit einem ersten Trailer für iOS- und Android-Smartphones angekündigt.

2020 ist wirklich ein beschissenes Jahr, anders kann man das nicht ausdrücken, aber wenigstens haben Fans von Crash Bandicoot Grund zur Freude. Erst kürzlich wurde Crash Bandicoot 4 angekündigt und nun steht uns der nächste Titel ins Haus, in dem der Beuteldachs die Hauptrolle übernimmt.

Und zwar hat King, das Studio hinter dem Spiel Candy Crush, Crash Bandicoot: On the Run! mit einem ersten Trailer vorgestellt. Hier handelt es sich um einen Endless-Runner, in dem wir vielen bekannten Gesichtern aus vorherigen Teilen begegnen.

“In Crash Bandicoot: On the Run!, ist der heimtückische Dr. Neo Cortex zurückgekehrt, um mit Hilfe seiner manischen mutagenen Handlanger die Kontrolle über das Multiversum zu übernehmen”, heißt es in der offiziellen Beschreibung des kostenlosen Spiels.

“Nur Crash und seine Schwester Coco können den Tag retten und ihre Pläne beenden. Videospielfans werden Regionen aus früheren Crash Bandicoot-Spielen wie Temple Ruins, Turtle Woods, Bear It und mehr sofort erkennen.”

Hier könnt ihr euch die ersten Spielszenen ansehen:

Und wie gefällt euch das Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Ein Release-Termin wurde noch nicht genannt, aber wir gehen davon aus, dass wir nicht mehr sehr lange auf die mobile Version von Crash Bandicoot warten müssen.

Übrigens: Über diesen Link könnt ihr euch für das Spiel vorregistrieren. Dafür gibt es dann einen neuen Skin für Crash.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Crash Bandicoot haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen ganz gut aus. Wer Crash Bandicoot auch unterwegs zocken möchte, der sollte sich das Spiel schon mal vormerken.

Quelle: comicbook.com