Cris Tales: Die Demo ist ab sofort für Switch, PS4 und Xbox One verfügbar

Kürzlich wurde eine Demo-Version des kommenden Indie-Titels Cris Tales für Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht.

Steht ihr auf JRPGs wie Chrono Trigger, Final Fantasy VI oder Valkyrie Profile? Dann solltet ihr mal einen Blick auf Cris Tales werfen. Hier erwartet euch ein rundenbasiertes Rollenspiel, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gemeinsam auf einem Bildschirm abgebildet sind.

Offiziell heißt es dazu: “Cris Tales ist eine imposante Indie-Liebeserklärung an klassische JRPGs, die eine neue Perspektive ins Spiel bringt. Wirf einen Blick in die Vergangenheit, handle in der Gegenwart und verfolge die dynamischen Konsequenzen deiner Entscheidungen in der Zukunft – alles auf einem Spielbildschirm! Schließe dich der frisch erwachten Zeitenmagierin Crisbell und ihren fantastischen Begleitern an und lerne eine Fantasy-Welt kennen, um deren Zukunft es düster steht. Die mächtige Zeitenkaiserin steht kurz davor, mit ihren Einheiten für eine gigantische Umwälzung zu sorgen, die Crystallis und die anderen vier Königreiche der Region zerreißen würde.”

Im Spiel müsst ihr die Zeitenkaiserin aufhalten und die Zukunft des Landes umzuschreiben. Dazu schickt euch der Titel auf eine Reise quer durch die Königreiche. Ihr müsst Verbündete rekrutieren, ihre Fertigkeiten und Crisbells Zeitmagie meistern, um mächtige Feinde zu bezwingen.

Ihr schickt eure Gegner beispielsweise in die Vergangenheit, damit ihr gegen ihr jüngeres, schwächeres Ich kämpfen könnt. Oder ihr schickt sie in die Zukunft, damit sie den Spätfolgen heutiger Vergiftungen erliegen.

Das Ganze dürft ihr ab sofort selbst ausprobieren, da kürzlich eine Demo für Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht wurde.

So sieht das Spiel in Aktion aus:

Cris Tales erscheint am 17. November 2020 für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch.

Über diesen Link gelangt ihr zur Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Wer auf JRPGs steht, der sollte das Spiel mal ausprobieren. Hier erwartet euch nicht nur eine coole Optik, sondern auch eine spannende Story.