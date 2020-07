Crysis Remastered wurde verschoben

Das Studio Crytek hat sich kürzlich dazu entschlossen, Crysis Remastered zu verschieben.

Vermutlich habt ihr schon mitbekommen, dass Crytek aktuell an einer Neuauflage des Ego-Shooters Crysis arbeitet und eigentlich hätte der offizielle Trailer und das Spiel bald erscheinen sollen.

Nun wurde der Trailer jedoch vor der offiziellen Veröffentlichung geleakt und die Community war ziemlich enttäuscht von dem, was in dem Trailer zu sehen war. Nun hat Crytek reagiert und das Spiel verschoben.

In der offiziellen mitteilung heißt es: “Eure Leidenschaft für das Crysis-Franchise verdient ein unbestreitbar hochwertiges Spiel und wir sind bestrebt, genau das zu liefern. Um sicherzustellen, dass wir dieser Verpflichtung nachkommen, müssen wir den Starttermin (alle Paltformen) und die Trailerpremiere um einige Wochen verschieben.”

Hier der Tweet dazu:

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3