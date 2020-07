Darum ist Resident Evil 8 eigentlich Resident Evil 27

in

Die Zahlen in Resident Evil-Spielen sind nicht wirklich aussagekräftig. Resident Evil 8 Village ist eigentlich Resident Evil 27.

Mit Sicherheit habt ihr ja bereits mitbekommen, dass Capcom Resident Evil 8 Village offiziell vorgestellt hat. Aber dass das Spiel als achter Teil bezeichnet wird, ist eigentlich nicht richtig. Das liegt unter anderem daran, dass die Nummerierung der Resident Evil-Spiele nicht wirklich Sinn ergibt.

Dazu haben die Kollegen von ScreenRant kürzlich einen Beitrag veröffentlicht. Darin heißt es beispielsweise, dass Resident Evil: Code Veronica eigentlicht die Fortsetzung von Resident Evil 2 ist und nicht Resident Evil 3. Resident Evil 3 spielt sich parallel zu den Geschehnissen von Resident Evil 2 ab und zeigt den Vorfall in Raccoon City aus der Perspektive von Jill Valentine. Es wird im Grunde nur eine Nebengeschichte erzählt.

Und da Code Veronica die Geschichte von Resident Evil und Resident Evil 2 aktiv vorantreibt, sollte das Spiel eigentlich Resident Evil 3 heißen. Aber auch Spin-Offs wie Resident Revelations und Resident Evil Revelations 2 enhtalten Kerncharaktere und vertiefen die Mythologie der Serie. Das trifft sogar auf die Rail-Shooter Umbrella Chronicles and Darkside Chronicles zu.

Mit anderen Worten: Der Kanon des Universums ist mittlerweile so umfangreich, dass sogar langjährige Fans Schwierigkeiten damit haben, die Ereignisse in die richtige Reihenfolge zu bringen.

Und mit dem nächsten Resident Evil erwartet uns nun der achte Hauptteil, die direkte Fortsetzung von Resident Evil 7 und das 27. Resident Evil-Spiel.

Übrigens: Resident Evil Village ist der erste Hauptteil, bei dem die numerische Bezeichnung im Titel gestrichen wird, jedoch enthält er die römische Ziffer “VIII”.

Das Spiel wird voraussichtlich 2021 für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 veröffentlicht.

Sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, wie sich die Reihe in den vergangenen Jahren weiterentwickelt hat. Und wir können es kaum erwarten, zu erfahren, was die Zukunft noch so bringt.