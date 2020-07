Das Puzzleabenteuer Hue gibt es demnächst kostenlos

in

Epic hat angekündigt, dass das Spiel Hue bald kostenlos im Epic Games Store angeboten wird.

Wenn ihr auf Puzzlespiele steht, dann sollet ihr demnächst mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort gibt es das Spiel Hue bald kostenlos.

Das Angebot startet am 2. Juli und endet am 9. Juli. Ihr solltet also nicht zu lange damit warten, das Spiel abzustauben.

Offiziell heißt es zum Spiel: “Hue ist ein farbenfrohes, preisgekröntes Puzzleabenteuer, in dem du die Welt durch das Ändern ihrer Hintergrundfarbe beeinflusst.

Du erkundest ein gefährlich graues Land. Auf deiner Reise mit dem Ziel, deine verschollene Mutter zu finden, stöberst du Farbfragmente auf.

Wenn Hindernisse dieselbe Farbe wie der Hintergrund haben, verschwinden sie. Dadurch entstehen neue und aufregende Puzzles – voller Risiken, Geheimnisse … und nie gesehener Farben.

Hier der Trailer zu Hue:

Features:

Äußerst schemenhafter Zeichenstil in leuchtend-kräftigen Farben.

Über 30 eigens für Hue komponierte Musikstücke.

Professionell eingesprochene Erzählung von Anna Acton und Matthew Wade, die zu den besten Schauspielern des Vereinigten Königreichs gehören.

Vollständige Unterstützung für Farbenblinde mit Symbolen als Hilfe zur Farberkennung.

Auf Windows werden Razer Chroma, Corsair RGB sowie viele weitere Farb-LED-Geräte unterstützt.

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite des Spiels iim Epic Games Store.

Das denken wir:

Hier erwartet euch ein sehr interessantes Spiel, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, wenn ihr auf Rätsel steht.