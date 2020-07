Destiny: Ihr könnt euch jetzt das offizielle Kochbuch bestellen

Bungie und Insight Editions haben kürzlich ein offizielles Kochbuch zum Spiel Destiny veröffentlicht.

Wisst ihr, wie ein Hüter in Destiny kocht? Wir auch nicht. Aber dafür gibt es jetzt ein Buch. Ein Kochbuch um generauer zu sein. Es wurde von Victoria Rosenthal geschrieben und ist von der Destiny-Welt und seinen Charakteren inspiriert.

In der offiziellen Mitteilung dazu heißt es: “Bungie und Insight Editions präsentieren Destiny: The Official Cookbook, in dem Destiny-Charakter Eva Levante Rezepte aus der gesamten Galaxis zusammengetragen hat.

Das Kochbuch basiert auf Bungies beliebter Videospielserie und enthält Rezepte, die von bekannten Charakteren und Orten aus dem weitläufigen Universum der Spiele inspiriert sind.

Eva Levante hat nach der Roten Schlacht die Welt bereist, dabei zahlreiche wichtige Schauplätze der Destiny-Geschichte besucht und Hüter getroffen. Fans des Franchise können schmackhafte Rezepte aus dem vielfältigen Universum auswählen und sie Schritt für Schritt nachkochen.”

Hier ein Blick ins Buch:

Bestellen könnt ihr euch das Buch über Amazon oder im Bungie Store.

Weitere News, Infos und Videos zu Destiny haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind uns nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, wie ein Hüter zu kochen. Ein schönes Geschenk ist das Buch aber auf jeden Fall.