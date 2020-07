Diese 3 großartigen PS4-Spiele gibt es jetzt für unter 5 Euro

Im PSN Store werden gerade ein paar coole PS4-Spiele angeboten – und zwar für unter 5 Euro.

Wer mal wieder auf der Suche nach neuen günstigen Spielen für die PlayStation 4 ist, der darf sich freuen: Im Rahmen eines PSN Store Sales gibt es gerade drei coole Games für unter 5 Euro.

Nachfolgend findet ihr die PS4-Spiele, die es gerade im PSN Store im Angebot gibt – aber nur für eine begrenzte Zeit.

Far Cry 3 Classic Edition

“Die Far Cry 3 Classic Edition bringt Rook Island auf die aktuelle Konsolengeneration.

Ergründe die blutigen Geheimnisse der Insel und kämpfe gegen den berühmtesten Schurken der Far Cry-Geschichte: Vaas Montenegro.”

Preis: 2,99 Euro

Amnesia: Collection

“Amnesia: The Dark Descent versetzt euch in die Schuhe von Daniel wärend er in einem verlassenen Schloss aufwacht, sich kaum erinnernd was geschehen ist. Wärenddessen ihr die unheimlichen Hallen erforscht müsst ihr Daniels erschreckende Erinnerungen zusammen bringen und den Horror aufdecken der sich in den Tiefen verbrigt.

Amnesia: A Machine For Pigs: Von Fieber und Alpträumen einer höllischen Maschine wacht der reiche Industrielle Oswald Mandus in seinem Bett auf. Alles woran er sich erinnert ist, dass seine Kinder in großer Gefahr schweben und es an ihm hängt sie zu retten.

Amnesia: Justine zerrt euch durch eine Serie an Prüfungen, konstruiert von einem kranken Geist. Wirst du dein Leben riskieren um andere zu retten?”

Preis: 3,70 Euro

LIMBO

“Unsicher über das Schicksal seiner Schwester, betritt ein Junge LIMBO.”

Preis: 2,69 Euro

Das denken wir:

Das sind alles tolle Spiele zu super Preisen. Diese Angebote sollte man sich nicht entgehen lassen.