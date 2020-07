Doom Eternal: Diese Mod ermöglicht Rocket Jumps

in

Es gibt jetzt eine Modifikation für den Ego-Shooter Doom Eternal, die Rocket Jumps ermöglicht.

Der Modder “Negate The Stars” hat eine coolen Mod für Doom Eternal veröffentlicht, die vor allem Fans klassischer Ego-Shooter gefallen wird. Wie der Titel “Rocket Jumping” bereits vermuten lässt, bringt diese Mod Rocket Jumps ins Spiel.

Für alle Banausen, die nicht wissen, was Rocket Jumping ist: Beim Rocket Jumping verwendet man einen Raketenwerfer, um mit der Explosion einer Rakete höher springen zu können. Viel höher, als es mit eigenen Mitteln möglich ist.

Dieser Rocket Jumping-Mod gibt es in drei Varianten. Variante 1: Hier verursacht der Raketenwerfer vollen Schaden, wenn ihr euch in die Luft katapultiert. Variante 2: Hier richtet eine Rakete den halben Schaden an. Variante 3: Hier verursacht der Rocket Jump keinen Schaden.

Nachdem ihr die Mod installiert habt, müsst ihr lediglich springen und mit dem Raketenwerfer auf den Boden schießen, um höher in die Luft zu fliegen.

Die Modifikation könnt ihr euch über diesen Link herunterladen.

Das denken wir:

Da werden Erinnerungen wach. Es ist schon erstaunlich, wie sich Ego-Shooter im Laufe der letzten Jahre verändert haben.

