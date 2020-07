Epic Games Store: Summer Sale – 75% Rabatt auf Top-Spiele

in

Epic Gams hat heute den Summer Sale im Epic Games Store gestartet. Euch erwarten bis zu 75% Rabatt.

Schnäppchenjäger sollten in diesen Tagen mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort ging heute der Summer Sale an den Start. Der Sale läuft zwei Wochen lang – bis zum 06. August 2020.

Unter anderem erwarten uns Neuankündigungen und Rabatte von bis zu 75% auf ausgewählte Titel. Übrigens: Alle, die im Mai am Epic MEGA Sale teilgenommen haben, sind möglicherweise noch im Besitz eines 10-Euro-Gutscheins, der automatisch beim nächsten Kauf von mindestens 14,99 Euro angewendet wird. Alle Details zum Coupon gibt es hier.

Einige der Highlights des Summer Sales findet ihr hier:

Maneater – 25% Off

Saints Row: The Third Remastered – 25% Off

Civilization VI – 75% Off

Before We Leave – 25% Off

SnowRunner – 20% Off

Control – 50% Off

Satisfactory – 10% Off

Borderlands 3 – 50% Off

Read Dead Redemption 2 – Up to 40% Off

Assassins Creed Odyssey – 67% Off

Die restlichen Angebote findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Da sind ein par ziemlich coole Angebote dabei. Wer auf der Suche nach einem neuen Spiel ist, der sollte sich das ein oder andere Schnäppchen mal genauer ansehen.