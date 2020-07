Es gibt tolle Neuigkeiten für PS4-Besitzer, die sich die PS5 nicht leisten können

Sony hat eine tolle Neuigkeit für PS4-Besitzer, die sich in diesem Jahr keine PS5 leisten können.

Ende des Jahres erscheint mit der PlayStation 5 die nächste Konsole von Sony und langsam aber sich wird die PS4 in den Hintergrund rücken. Falls ihr auch aber die PS5 nicht gleich zum Start leisten könnt oder wollt, hat Sony eine gute Nachricht für euch.

So erklärte Eric Lempel, Head of Marketing bei PlayStation, in einem Interview mit Geoff Keighley, dass Sony noch viel für die PS4 auf Lager hat. Was genau damit gemeint ist, wurde nicht verraten.

“Für die PS4 wird noch viel mehr kommen.”

“Die PS4 ist ein großer Teil von allem, was wir tun, und sie wird auch weiterhin ein großer Teil von allem sein, was wir tun”, sagte Lempel. “Für die PS4 wird noch viel mehr kommen. Ich denke, einige der größten Titel dieser Generation wurden in den letzten Wochen veröffentlicht, aber das wird auch so weitergehen. PS5 ist das Produkt der nächsten Generation, aber für PS4-Fans steht noch viel bevor. In diesem Produkt steckt noch eine Menge Leben. “

Wie gesagt: Es ist unklar, was uns Lempel damit sagen will, aber vielleicht dürfen wir uns ja noch auf ein paar große Releases freuen. Sony hat schließlich auch in der Vergangenheit große exklusive Spiele auf älteren Konsolen veröffentlicht. Zum Beispiel wurde God of War 2 auf PS2 veröffentlicht, nachdem PS3 bereits verfügbar war.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Für die PS4 wird es noch eine ganze Weile viele tolle Spiele geben. Trotzdem freuen wir uns schon sehr auf den Release der nächsten Sony-Konsole.

Quelle: comicbook.com