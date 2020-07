Far Cry 6: Der erste Trailer wurde geleakt

in

Kürzlich wurde der erste CGI-Trailer zum kommenden Ego-Shooter Far Cry 6 geleakt.

Wenn es um Leaks geht, hat Ubisoft aktuell kein Glück. Erst wurden Spielszenen aus Assassin’s Creed Valhalla geleakt und dann gab es einen Leak zu Far Cry 6, durch den bekannt wurde, dass der Schauspieler Giancarlo Esposito die Rolle des Bösewichts in Far Cry 6 übernehmen wird. Nun gibt es den nächsten Leak.

Und zwar startet Ubisoft heute um 21:00 Uhr das Online-Event “Ubsisoft Forward”– Im Rahmen dieses Events soll es Neuigkeiten zu Assassin’s Creed Valhalla und zum nächsten Far Cry geben. Unter anderem wird auch ein CGI-Trailer zu letzterem Spiel gezeigt, der schon jetzt im Netz gelandet ist.

Far Cry 6 wird auf der tropischen Insel Yara spielen und man übernimmt die Rolle von Dani Rojas, einem lokalen Guerrilla-Kämpfer, der es mit dem Regime aufnimmt. Die Rolle des Gegenspielers übernimmt Giancarlo Esposito als Diktator Anton Castillo.

Hier der geleakte Trailer:

Ob Ubisoft heute Abend auch erste Spielszenen zeigt, wissen wir nicht.

Sollte es weitere Neuigkeiten zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das Setting ist auf jeden Fall interessant. Noch lässt sich aber nicht wirklich viel über das Spiel sagen. Warten wir einfach mal auf die ersten Spielszenen.

Quelle: dsogaming.com