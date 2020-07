Final Fantasy XIV trifft in neuem Crossover-Event auf Dragon Quest

Ab sofort startet in Final Fantasy XIV ein Crossover-Event, das Inhalte aus Dragon Quest ins Spiel bringt.

Spielt ihr noch Final Fantasy XIV? Wenn ja, dann wird es euch sicher freuen, dass kürzlich ein neues Crossover-Event im MMORPG an den Start ging.

Mit dem Beginn des Events “Harte Steine, weiche Birnen” kehrt die Welt von Dragon Quest X nach Eorzea zurück. Ihr könnt bis zum 27. Juli an diesem zeitlich begrenzten Event teilnehmen. Unter anderem erwarten euch Kämpfe gegen gewaltige und gefährliche Golems. Dafür werdet ihr mit Gegenständen belohnt, welche von Dragon Quest inspiriert wurden.

Dazu heißt es: “Spieler können sich an dem Event beteiligen, indem sie im Nald-Kreuzgang in Ul’dah Havak Alvak ansprechen, um den Auftrag anzunehmen, und besondere FATEs in verschiedenen Gebieten von A Realm Reborn bestehen. Dieser Inhalt kann nicht von Spielern abgeschlossen werden, die ihn in der Vergangenheit schon einmal gespielt haben.”

Euch erwarten euch folgenden Belohnungen:

Kopfbedeckung: Rohlingmaske

Begleiter: Golem

Kopfbedeckung: Schleimkönig-Krone

Weitere Details zum Event findet ihr über diesen Link.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Schön, dass Final Fantasy XIV noch immer mit Updates versorgt wird. Dank der neuen Inhalte gibt es wieder einiges zu tun. Mal sehen, wie lange der Support noch anhält.