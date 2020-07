Gerücht: Call of Duty 2020 ist ein Black Ops Reboot mit einigen Neuerungen

Es gibt ein neues Gerücht, laut dem Call of Duty 2020 ein Black Ops Reboot sein wird, das den Titel Call of Duty: Black Ops Cold War tragen wird.

Gerüchte rund um Call of Duty 2020 gibt es ja schon seit Monaten, aber bisher hat Activision das Spiel noch nicht angekündigt. Das neueste Gerücht: Uns erwartet ein Black Ops Reboot, das Call of Duty: Black Ops Cold heißen wird.

Abgesehen davon ist die Rede davon, dass Alex Mason und Frank Woods die Rollen im Spiel tauschen werden. Darüber hinaus werden diese und andere Charaktere anscheinend von neuen Sprechern gesprochen – wie beim Reboot von Modern Warfare im Jahr 2019.

Übrigens im neuesten Update des Spiels wurden Daten gefunden, die darauf hindeuten, dass Frank Woods sehr bald als Operator in Modern Warfare und Warzone verfügbar sein wird.

So are Woods and Mason switching roles for the reboot?



I like how Black Ops 4 ties into the Black Ops reboot which ties into Modern Warfare. Everything is connected. pic.twitter.com/kXyNsH3ln8