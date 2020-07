GOG verschenkt Warhammer 40.000: Rites of War

Aktuell bietet GOG den Strategie-Klassiker Warhammer 40.000: Rites of War kostenlos an.

Steht ihr auf rundenbasierte Strategie? Dann solltet ihr GOG einen Besuch abstatten. Dort könnt ihr gerade das Spiel Warhammer 40.000: Rites of War kostenlos abstauben. Aber ihr solltet euch beeilen, denn das Angebot gilt nur noch wenige Stunden.

Das Spiel wurde von von DreamForge Intertainment auf Basis der Engine von Panzer General 3D entwickelt. Es erschien am 30. Juni 1999 für Windows. Zum Spiel heißt es: “Die mysteriösen Eldar sind alles, was von einer einst großen und mächtigen Zivilisation übrig geblieben ist, die die Galaxie regierte. Sie bereisen die Sterne in einem riesigen Raumschiff namens Craftworlds und suchen die Jungfernwelten, die ihre Vorfahren in der Antike erschaffen haben.

Die Kampagne dreht sich um den Versuch des Eldar-Weltenschiffs Iyanden, diese Jungfernwelt vom Imperium zurückzuerobern. Hier handelt es sich um eine von den Eldar vor langer Zeit per Terraforming für die Besiedelung vorbereitete Welt.

Das Spiel umfasst drei Spielmodi: eine Kampagne mit 24 Missionen, einen Gefechtsmodus und einen Mehrspieler-Modus.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Warhammer” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wer auf Rundenstrategie steht, der sollte sich diesen Klassiker nicht durch die Lappen gehen lassen.