Halo 3 kann man jetzt auch aus der Third-Person spielen

Kürzlich wurde eine Modifikation veröffentlicht, die es ermöglicht, Halo 3 aus der Third-Person-Perspektive zu spielen.

Wünscht ihr euch ab und an Halo 3 aus der Third-Person-Perspektive spielen zu können? Genau das ist jetzt möglich – dank des Modders “parapara”. Er hat eine Mod entwickelt, die es ermöglicht, die Kampagne im Third-Person-Modus zu spielen.

Cool: Diese Mod unterstützt sowohl den Solo-Modus als auch den Koop-Modus. Jedoch muss jeder Spieler die Mod installiert haben, sonst funktioniert das Ganze nicht.

Da das Spiel ein vollständiges 3D-Modell des Master Chiefs beinhaltet, funktioniert die Mod so gut. Alles sieht aus, wie man es erwarten würde: So gibt es beispielsweise Lauf- und Sprung- Animationen.

Herunterladen könnt ihr euch die Modifikation über diesen Link.

Dieses Video hier zeigt die Mod in Aktion:

Und was sagt ihr? Es sieht fast so aus, als würde Halo 3 standardmäßig so aussehen, oder?

Das denken wir:

Halo wäre mit Sicherheit auch als Third-Person-Shooter sehr erfolgreich gewesen, aber wir finden die Reihe super so wie sie ist.

Quelle: dsogaming.com