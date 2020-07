Hellbound: Der 90er-Shooter erscheint im August

Saibot Studios und Nimble Giant haben angekündigt, dass der 90er-Shooter Hellbound im August erscheint.

Es ist schon eine Weile her, dass wir über den kommenden Ego-Shooter Hellbound berichtete haben, aber nun gibt es endlich wieder Neuigkeiten zum Spiel. So wurde kürzlich angekündigt, dass der Titel am 8. August erscheint.

Das Spiel schickt euch in die Hölle, wo ihr gegen bösartige Kreaturen kämpfen müsst. Offiziell heißt es dazu: “Ein groteskes Spiel, bei dem Action, Geschwindigkeit und Metal-Musik im Mittelpunkt stehen.”

“Hellbound: Survival Mode ist seit zwei Jahren auf Steam verfügbar und die Resonanz der Old-School-Shooter-Fans war unglaublich! Wir haben seit der Veröffentlichung der Demo viel gelernt und dies in die Entwicklung einer vollwertigen Kampagne eingebracht, die die Fähigkeiten der Spieler auf die Probe stellt, wenn sie sich so schnell wie möglich durch Dämonen bahnen! Geschwindigkeit lautet das Zauberwort in Hellbound”, so Tobias Rusjan von Saibot Studios.

Andres Chilkowski CCO bei Nimble Giant Entertainment fügte hinzu: “Dies ist ein Meilenstein für alle bei Nimble Giant, da Hellbound das erste Projekt ist, bei dem wir als Publisher auftreten. Die Partnerschaft mit Saibot Studios passte hervorragend zusammen, da beide Unternehmen eine Leidenschaft für das Genre, ein echtes Bekenntnis zur Qualität und den Ehrgeiz teilen, großartige Spiele aus LatAm zu liefern.”

Mit der Ankündigung wurde auch ein Video mit neuen Spielszenen veröffentlicht, das ihr euch hier ansehen könnt:

Das denken wir:

Wer auf Ego-Shooter der 90er steht, der sollte sich dieses Spiel auf keinen Fall entgehen lassen.

