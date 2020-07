Hier sind neue 4K-Screenshots aus Atomic Heart

Das Studio Mundfish hat kürzlich ein paar neue 4K-Screenshots aus dem kommenden First-Person-Adventure Atomic Heart veröffentlicht.

In den letzten Wochen war es ja relativ still rund um den Titel Atomic Heart, aber jetzt haben die Entwickler ein paar neue 4K-Screens veröffentlicht, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Die Bilder findet ihr unter diesen Zeilen.

In diesem Adventure-Ego-Shooter, werdet wir in ein alternatives Universum auf dem Höhepunkt der Sowjetunion verfrachtet. Wir übernehmen die Rolle des Spezialagenten P-3, der versucht, herauszufinden, was sich in der “Einrichtung 3826” abspielt, in der Roboter durchzudrehen scheinen.

Es wird die Möglichkeit geben, Waffen und Fähigkeiten zu verbessern und es gibt sowohl ein Crafting- als auch ein Loot-System. Darüber hinaus erwarten uns auch einige Rätsel, die wirr lösen müssen.

Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Sollte sich das ändern, dann informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Hier erwartet uns ein wirklich abgefahrenes Setting. Hoffentlich müssen wir nicht mehr zu lange auf den Release warten.

Quelle: dsogaming.com