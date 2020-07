Holt euch Lifeless Planet jetzt kostenlos

Im Epic Games Store gibt es gerade das Science-Fiction-Adventure Lifeless Planet kostenlos.

Lust auf ein kostenloses Abenteuerspiel? Dann solltet ihr mal wieder einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort gibt es aktuell den Titel Lifeless Planet kostenlos.

Hier erwartet euch ein Spiel, das von Sci-Fi-Geschichten aus der Zeit des Kalten Krieges inspiriert wurde, die Fragen über den Wunsch der Menschheit nach Reisen im Weltraum aufwerfen.

Zum Spiel heißt es: “Bei der Suche nach Leben auf einem fernen Planeten entdeckt ein Astronaut eine verlassene russische Stadt. Er vermutet, dass seine Mission auf einem Hoax beruht, bis eine mysteriöse junge Frau ihn vor einem seltsamen und tödlichen Phänomen rettet … Lifeless Planet ist ein Action-Adventure aus der Verfolgerperspektive, das eine Sci-Fi-Geschichte der alten Schule und spektakuläre Szenarien im Geiste klassischer Action-Abenteuer bietet.

Nach einer harten Landung auf dem Planeten findet der Astronaut heraus, dass der Planet, von dem es hieß, dass er voller Leben wäre, stattdessen eine karge Wüste ist. Als er sich auf die Suche nach seiner Crew begibt, macht er eine noch verblüffendere Entdeckung: Er findet Beweise dafür, dass Menschen schon vor Jahren auf diesem Planeten gewesen sein müssen! Als er auf eine verlassene russische Stadt aus Sowjetzeiten stößt, versucht er verzweifelt herauszufinden, was hinter all dem steckt. Hat ihn seine lichtschnelle Reise zu diesem Planeten in der Zeit zurückgeschickt? Oder ist das alles ein seltsamer Hoax des Kalten Krieges?

Unterwegs trifft der Astronaut die Russin Aelita, die irgendwie in der Lage ist, in der lebensfeindlichen Atmosphäre des Planeten zu überleben. Durch ein ungewöhnliches Naturphänomen lässt ihre Haut den Boden unter ihren Füßen grün leuchten. Der Spieler muss diese leuchtenden Spuren als Wegweiser auf dem Planeten nutzen, vorbei an tückischen und tödlichen Bedrohungen. Bringt sie ihn in Sicherheit … oder ihm den vorzeitigen Tod?”

Das Angebot gilt noch bis zum 16. Juli um 1700 Uhr.

Das denken wir:

In Lifeless Planet erwarten euch ein paar interessante Spielideen. Am besten probiert ihr das Spiel einfach aus. Es ist ja kostenlos.