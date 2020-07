Holt euch Tacoma und Next Up Hero jetzt kostenlos

Epic Games bietet die zwei Spiele Tacoma und Next Up Hero gerade kostenlos im Epci Games Store an.

Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Spiel, habt aber gerade gar keine Ahnung, was ihr euch holen sollt? Da hätte ich einen Tipp für euch: Im Epic Games Store gibt es nämlich gerade die zwei Spiele Tacoma und Next Up Hero völlig kostenlos.

In Tacoma erwartet euch eine verlassene Raumstation und eine mysteriöse KI, während ihr in Next Up Hero mit eurem Helden Dungeons erkunden und Ausrüstung sammeln müsst.

Tacoma

“Sechs Besatzungsmitglieder haben auf der Raumstation Tacoma gemeinsam gearbeitet, Beziehungen aufgebaut, Liebe und Verlust erlebt und Krisen bewältigt. Entdecke nicht nur, was mit ihnen passiert ist, sondern werde zu einem interaktiven Detektiv und finde heraus, welche Erlebnisse sie zu den Personen gemacht haben, die sie sind. Die Geschichte wird anhand einer Reihe vollvertonter und animierter interaktiver AR-Szenen erzählt, die dich mit den Geschehnissen auf der Tacoma vertraut machen.“

Tacoma im Epic Games Store

Next Up Hero

“Next Up Hero ist ein Dungeon Crawler mit handgezeichneten Helden, die sich hackend, schlitzend, bongotrommelnd, bumerangwerfend und fliegend ihren Weg durch Wagnisse („Ventures“) bahnen. Wähle deinen Helden aus und beginne mit dem Durchstreifen von Dungeons, dem Finden der besten Ausrüstung sowie dem Maximieren deiner Charakterwerte.”

Next Up Hero im Epic Games Store

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “Epic Games” findet ihr hier.

Das denken wir:

Hier dürft ihr euch auf zwei sehr unterhaltsame Spiele freuen – völlig kostenlos. Also worauf wartet ihr?