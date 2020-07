Horizon Zero Dawn: Jennifer Lawrence ist im Gespräch für die Hauptrolle in der Verfilmung

in

Laut eines Gerüchts ist Jennifer Lawrence im Gespräch für die Hauptrolle in der Live-Action-Verfilmung von Horizon Zero Dawn.

Die Seite WGTC berichtete darüber, dass Jennifer Lawrence im Gespräch für die Hauptrolle in der Verfilmung des PlayStation-Spiels Horizon Zero Dawn ist. Es ist jedoch nicht bekannt, von welcher Quelle diese Information stammt.

Jennifer Lawrence hat unter anderem in der Filmreihe “Die Tribute von Panem” die Hauptrolle gespielt.

Falls ihr es nicht wisst: Horizon Zero Dawn ist ein Open-World-Action-Adventure aus dem Jahr 2017. Es wurde von Guerilla Games entwickelt und spielt in einer Welt, in der die Menschen von Dinosauriern bedroht werden. Der Clou: Die Dinos sind nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Metall.

Die Geschichten dreht sich um eine jungen Frau namens Aloy, die bei der Geburt aus der Gesellschaft verdrängt wurde. Sie ist auf der Suche nach ihrem Schicksal inmitten der Überreste einer uralten Vergangenheit.

Offiziell heißt es zum Spiel: “In einer opulenten, postapokalyptischen Welt, in der die Natur die Ruinen einer vergessenen Zivilisation zurückerobert hat, leben kleine Gruppen von Menschen als primitive Stämme von Jägern und Sammlern. Ihre Herrschaft über die neue Wildnis haben die Maschinen an sich gerissen – furchterregende mechanische Kreaturen unbekannter Herkunft.”

Noch gibt es leider keine weiteren Details zur Verfilmung. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Ein Film zu Horizon Zero Dawn wäre ziemlich cool und wir könnten uns Jennifer Lawrence sehr gut in der Hauptrolle vorstellen.

