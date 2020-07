Hyper Scape: Ladet euch jetzt den Battle-Royale-Shooter kostenlos herunter

in

Ubisoft hat die Open Beta das Battle-Royale-Shooters Hyper Scape gestartet und ihr könnt euch das Spiel jetzt herunterladen.

Kürzlich führte Ubisoft einen ersten Technik-Test des Battle-Royale-Shooters Hyper Scape durch, der erfolgreich verlief. Jetzt wurde die Open Beta veröffentlicht, an der ihr alle ab sofort teilnehmen könnt.

Wer den Shooter also ausprobieren möchte, der kann gleich loslegen. Über diesen Link könnt ihr euch das Spiel herunterladen. Übrigens: Der komplette Fortschritt wird gespeichert und alle Gegenstände werden in die 1. Saison übertragen, wenn das Spiel veröffentlich wird.

In Hyper Scape werdet ihr in eine virtuelle Welt geschickt, in der ihr gegen andere Spieler antreten müsst. Man kann auf zwei Arten gewinnen: Man kämpft, bis man als letzter Spieler übrig ist, oder man holt sich die Krone, die kurz vor Ende eines Matches erscheint.

Um auf dem Schlachtfeld zu dominieren, sollte man die Hacks einsetzen, die man überall auf dem Spielfeld finden kann. Dadurch kann man sich beispielsweise in einen riesigen Ball verwandeln oder sich unsichtbar machen.

So sieht das Ganze in Aktion aus:

Offiziell heißt es dazu: “Kämpfe dich durch die einzigartigen Sektoren von Neo Arcadia, einer virtuellen Stadt mit beeindruckenden Wahrzeichen, die das vertikale Gameplay auf eine neue Stufe heben. Lass dich auf Kämpfe ein, bei denen alles auf dem Spiel steht, während du die Straßen der Stadt, ihre Gebäude und ihre Dächer erkundest.”

Weitere News, Infos und Videos zum Spiel haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hyper Scape bringt auf jeden Fall frischen Wind ins Battle-Royale-Genre, aber ob sich das Spiel auch auf lange Sicht durchsetzen kann, lässt sich jetzt noch nicht sagen.