Hyper Scape: Ubisoft stellt F2P-Battle-Royale-Shooter vor

Ubisoft hat den Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter Hyper Scape offiziell vorgestellt.

Kürzlich berichteten wir darüber, dass erste Artworks zum kommenden Battle-Royale-Shooter Hyper Scape veröffentlicht wurden. Mittlerweile hat Ubisoft den Titel offiziell enthüllt und erste Spielszenen veröffentlicht.

Hier erwartet uns ein futuristischer Actiontitel, in dem 100 Konkurrenten in der virtuelle Stadt Neo-Arcadia gegeneinander antreten. Dazu heißt es: “Kämpfe dich durch die einzigartigen Sektoren von Neo Arcadia, einer virtuellen Stadt mit beeindruckenden Wahrzeichen, die das vertikale Gameplay auf eine neue Stufe heben. Lass dich auf Kämpfe ein, bei denen alles auf dem Spiel steht, während du die Straßen der Stadt, ihre Gebäude und ihre Dächer erkundest.”

Übrigens kann man in Hyper Scape auf zwei Arten gewinnen: Entweder überlebt man als letzter Spieler, oder man holt sich die Krone, die kurz vor Ende eines Matches erscheint. Schafft man es, die Krone lange genug zu halten, holt man den Sieg.

Hört sich interessant an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch in diesen Videos überzeugen:

Was haltet ihr von den ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Über diesen Link könnt ihr euch für den Techniktest registrieren und das Spiel schon jetzt auf dem PC spielen.

Sollte es weitere Infos dazu geben, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen versprechen einen sehr schnellen Shooter. Mal sehen, ob sich dieser Titel gegen die zahlreichen Konkurrenten durchsetzen kann.