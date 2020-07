In Medic: Pacific Corpsman wirst du als Sanitäter zum Helden des Krieges

in

Das Spiel Medic: Pacific Corpsman schickt euch als Sanitäters auf das Schlachtfeld des Zweiten Weltkrieges.

Heute habe ich mal wieder ein sehr interessantes Kriegsspiel für euch: Medic: Pacific Corpsman – ein Spiel, in dem ihr den vielleicht härtesten Soldatenjob übernehmen müsst.

In diesem Spiel steuert ihr einen amerikanischer Feldsanitäter, auch als Corpsman bekannt, der während des Pazifikkrieges beim US-Militär dient. Es ist eure Aufgabe, eure gefallenen Kameraden zu retten – oder zumindest was von ihnen übrig ist.

Offiziell heißt es dazu: “Werde Teil einer Kriegsgeschichte voller Tapferkeit, Opferbereitschaft und Entschlossenheit – alles in Soldatenblut getränkt. In diesem Spiel bist du kein Killer. Stattdessen rettest du deine Gefährten mitten auf dem Schlachtfeld. Das Hauptquartier hat dich beauftragt, die Verwundeten zu lokalisieren, zu flicken und bei Bedarf auf dem Rücken zu tragen. Dank dir können sie zu ihren Familien zurückkehren, aber vorher – gleich zurück in die Kampfzone! Deine Handlungen retten nicht nur Leben – sie können das Ergebnis der gesamten Operation verändern! Jeder Soldat zählt! Jedes Leben ist wichtig!”

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt dieser Trailer hier:

Bis zum Release müssen wir uns aber noch etwas gedulden, denn der Titel wird erst irgendwann 2021 veröffentlicht.

Sollte es Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur Seite des Spiels bei Steam.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Action” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier erwartet uns auf jeden Fall ein interessantes Spielprinzip, dass es so noch nicht gab. Wir sind schon gespannt, ob das finale Spiel überzeugen kann.