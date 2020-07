In The Third Shift erwartet euch kostenloser Game-Boy-Horror

Kürzlich wurde das kostenlose Game-Boy-Horrorspiel The Third Shift veröffentlicht.

Heute habe ich mal etwas für Horrorfans, die auf Retrospiele stehen: The Third Shift. Hier handelt es sich um ein neues Horrorspiel, das im Game-Boy-Stil daherkommt. Und das hört sich nicht nur interessant an, sondern sieht auch so aus.

In diesem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines neuen Mitarbeiters im Roanoke Museum für Geschichte und Wunder. Dazu heißt es: “The Third Shift ist ein Horror-Spiel im Game Boy-Stil, das zwischen der ersten und der zweiten / dritten Person wechselt. Behalte deine Ausdauer im Auge und erhalte deine geistige Gesundheit, während du durch die Hallen patrouillierst und deine dritte Schicht abschließt.”

Der aktuelle Build umfasst ungefähr eine Stunde und bietet eine interessante Mischung aus Erkundung, Rätsel, Humor und Horror.

So sieht das Spiel in Aktion aus:

Ziemlich cool, oder?

Herunterladen könnt ihr euch den Titel über diesen Link. Übrigens: Das ist eine Demoversion des Spiels. The Third Shift befindet sich aktuell noch in Entwicklung.

Das denken wir:

Cool, dass wir in diesen Tagen noch neue Spiele im Game-Boy-Stil erleben können. Gerne mehr davon!

Quelle: bloody-disgusting.com