League of Legends: Champion Yone mit beeindruckendem Animations-Trailer enthüllt

Kürzlich wurde mit Yone ein neuer Champion für den Multiplayer Online Battle Arena-Titel League of Legends vorgestellt.

Mit Yone erwartet uns der 150. Champion in League of Legends. In einem neuen Trailer, der wirklich toll animiert ist, erfahren wir etwas mehr über die Geschichte des Charakters.

Der neue Champion ist der Bruder von Yasuo und der nachfolgende Kurzfilm “The Path, An Ionian Myth” zeigt, wie er trotz seines Todes zurückkehrt, um einen weiteren Tag zu kämpfen.

Übrigens ist es keine große Überraschung, dass Yone als neuer Champion vorgestellt wurde, da es bereits einige Leaks gab, die den Charakter zeigten.

Der Film erinnert an die Werke von Studio Ghibli, entstand jedoch in Zusammenarbeit mit dem Animationsstudio Sun Creature. Die Musik stammt von Yutaka Yamada.

Zum Trailer heißt es: “Jeder Mythos enthält einen Samen der Wahrheit. Ein getöteter Schwertkämpfer muss entscheiden, ob er mit seiner Vergangenheit Frieden schließen oder von ihr verzehrt werden will.”

Das denken wir:

Der Trailer ist wirklich toll gemacht. Gerne mehr davon!

