Marvel’s Avengers: Video zeigt brachialen Team Finisher

Square Enix hat ein neues Video veröffentlicht, das den Team Finisher im kommenden Actionspiel Marvel’s Avengers vorstellt.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass neue Spielszenen aus Marvel’s Avengers veröffentlicht wurden. Jetzt hat Square einen weiteren Clip am Start, in dem wir ein neues Feature des Spiels zu sehen bekommen: den Team Finisher.

Hier arbeiten die Superhelden des Spiels im Koop-Modus zusammen, um Gegner möglichst effektvoll zu erledigen. Im nachfolgenden Beispiel sehen wir, wie Thor mit Hulk einen Gegner zerlegt.

Thor stürzt sich auf den Gegner, entfacht die volle Kraft von Mjölnir und betäubt den Gegner mit einem Blitz, während ihm Hulk den Arm abreißt. Das sieht ziemlich cool aus.

Dazu heißt es: “Team Finisher sind eine großartige Möglichkeit, eine Nachricht an AIM zu senden. Thor und Hulk vernichten einen Dreadbot, indem sie ihre Gamma- und göttlichen Kräfte kombinieren!”

Hier der Clip:

Team Finishers are a great way to send a message to AIM. Thor and Hulk obliterate a Dreadbot by combining their Gamma and godly powers! #Reassemble pic.twitter.com/RTlAqNtGpj