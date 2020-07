Marvel‘s Iron Man VR: Der Launch-Trailer ist da

Kürzlich wurde der Launch-Trailer zum kommenden VR-Actionspiel Marvel‘s Iron Man VR veröffentlicht.

Sucht ihr neues Futter für PlayStation VR? Da hätte ich etwas für euch – zumindest wenn ihr auf den den Marvel-Helden Iron Man steht. Am 3. Juli erscheint nämlich Marvel‘s Iron Man VR für die PlayStation 4.

Und wenn ihr eine VR-Brille und zwei PlayStation Move-Controller besitzt, dann könnr ihr am kommenden Freitag die Iron Man-Rüstung anlegen und durch die virtuelle Gegend fliegen.

“Schon seit der ersten Entwicklungswoche fühlte es sich einfach großartig an, in Marvel‘s Iron Man VR zu fliegen.“

Und laut Ryan Payton, Director des Spiels, ist das am Afang gar nicht mal so einfach. Auf dem offiziellen PlayStation Blog erklärt er: “Schon seit der ersten Entwicklungswoche fühlte es sich einfach großartig an, in Marvel‘s Iron Man VR zu fliegen. Aber man muss sich etwas daran gewöhnen. Selbst auf der großen Leinwand gibt es diesen klassischen Moment, in dem Tony das Fliegen lernt. Das ist der Grund, aus dem die ersten ein bis zwei Stunden des Spiels euch beibringen, mit Highspeed als Iron Man herumzufliegen. Fühlt euch also nicht zu schnellen Fortschritten in der storybasierten Kampagne des Spiels gezwungen, wenn ihr lieber noch etwas üben wollt. Ich empfehle euch: Versucht, eure vorherigen Zeiten aus früheren Herausforderungen zu schlagen.”

Natürlich könnt ihr als Iron Man nicht nur fliegen, sondern auch kräftig austeilen Payton weiter: “In den ersten zwei Minuten des Spiels erhaltet ihr die Fähigkeit ‘Raketenschlag’. Zum Ausführen haltet die X- oder Kreis-Taste des Playstation Move-Controllers gedrückt und schlagt physisch nach vorne.”

Übrigens dürft ihr euren Anzug in der Ingame-Werkstatt anpassen. So könn tihr beispielsweise mithilfe von Forschungspunkten zusätzliche Waffen und Verbesserungen freischalten und aus verschiedenen Möglichkeiten eure ganz persönliche Ausrüstung zusammenstellen.

Hier ist der Trailer:

Wenn es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, dann lassen wir es euch wissen.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Thema “Iron Man” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Uns hauen die bisher veröffentlichten Spielszenen nicht vom Hocker. Wer eine VR-Brille besitzt und auf Iron Man steht, der kann das Spiel aber zumindest mal ausprobieren.