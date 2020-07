Mortal Kombat 11: Neues Charakter-Skin-Pack vorgestellt

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben kürzlich das erste von drei kommenden Charakter-Skin-Packs für Mortal Kombat 11: Aftermath vorgestellt.

Falls ihr euch gerne Outfits für eure Kämpfer in MK11 holt, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Kürzlich wurde ein neues Skin-Pack vorgestellt. offiziell heißt es dazu: “Ab dem 6.8. werden alle Besitzer von Mortal Kombat 11: Aftermath Zugang zum Skin-Pack Summer Heat haben. Es enthält sommerliche Charakter-Skins für Kitana, die sich in jahreszeitlich stimmiger edenianischer Kleidung als ‘Endless Summer Kitana’ zeigt. Außerdem bereitet Baraka als ‘Off the Bone Baraka’ Geschnetzeltes zu und Erron Black präsentiert sich patriotisch in blau-weiß-rotem Anzug und Zylinder als ‘Damned Yankee Erron Black.'” Ein Bild der Skins findet ihr über diesen Zeilen.

Nach diesem Pack folgen am 25. August bzw. 8. Oktober das Klassische Femme Fatale-Paket und das Halloween-Paket, die beide einschließlich drei neuer Charakter-Skins allen Besitzern von Mortal Kombat 11: Aftermath zur Verfügung stehen werden.

Informationen zu den kommenden Charakter-Skin-Packs werden später verkündet.

Die Erweiterung Mortal Kombat 11: Aftermath ist jetzt verfügbar und enthält eine Story-Erweiterung und die drei neuen spielbaren Charaktere Fujin, Sheeva und RoboCop.

Das denken wir:

Es ist wirklich beeindruckend, wie erfolgreich Mortal Kombat 11 ist. Das liegt aber zum großen Teil am Support durch NetherRealm. Weiter so!