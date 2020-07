Nintendo kündigt Donkey Kong Country für Switch an

Nintendo hat kürzlich Donkey Kong Country und zwei weitere Klassiker für die Switch angekündigt.

Retro-Fans, die eine Switch besitzen, haben Grund zur Freude: Nintendo hat nämlich angekündigt, dass am 15. Juli drei Klassiker für die Hybrid-Konsole Switch erscheinen.

Ihr dürft euch auf folgende drei Titel freuen, die über Switch Online erscheinen: Donkey Kong Country, Natsume Championship Wrestling und The Immortal.

In Donkey Kong Country begebt ihr euch mit Diddy Kong auf die Reise, um gestohlenen Bananen zurückzuholen. Mit Natsume Championship Wrestling erwartet euch ein Wrestlingspiel ohne offizielle Wrestling-Lizenz. Die japanische Version enthielt jedoch eine Lizenz von All Japan Pro Wrestling.

The Immortal ist ein isometrisches Action-Adventure-Dark-Fantasy-Spiel, das ursprünglich für das Apple IIGS entwickelt und auf Amiga, Atari ST, MS-DOS, NES und Sega Genesis portiert wurde. Die Geschichte dreht sich um einen Zauberer, der versucht, seinen Mentor in einem großen und gefährlichen Labyrinth zu finden.

Hier der Tweet mit der offiziellen Ankündigung:

Three more titles will be added to the #NES & #SNES – #NintendoSwitchOnline collection on 7/15, including #DonkeyKong Country!



